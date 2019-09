Artikel per E-Mail versenden

Halle (dpa/sa) - Der Strukturwandel beim geplanten Kohleausstieg soll in Sachsen-Anhalt von einem Investbeirat begleitet werden. Anliegen sei es, Genehmigungsverfahren möglichst schnell und effektiv zu gestalten. Das Landesverwaltungsamt übernehme dabei die Lotsenfunktion, sagte dessen Präsident Thomas Pleye am Mittwoch auf einer Tagung in Halle. Dem Investbeirat sollen den Angaben nach Landkreise, Kommunen und Unternehmen oder Projektträger angehören, die Vorhaben umsetzen wollen. Das Land greife dabei auf Erfahrungen der 1990er Jahre zurück, als es darum ging, Investitionen zügig auf den Weg zu bringen.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) betonte, dass beim geplanten Kohleausstieg Arbeitsplätze für die Zukunft und nachfolgende Generationen geschaffen werden sollen. Dazu sei es nötig, Bedingungen für Investoren zu schaffen, damit die sich gut aufgehoben fühlten. Bis zum Jahr 2038 will Deutschland schrittweise aus der klimaschädlichen Stromgewinnung aus Kohle aussteigen. Damit verbunden ist in den Kohleregionen ein Strukturwandel. Allein in Sachsen-Anhalt hängen noch Tausende Jobs von der Braunkohle ab. Der Investbeirat wird den Angaben nach beim Landesverwaltungsamt angesiedelt sein.