Görlitz (dpa/sn) – Zur Jahrestagung der EU-Kohleplattform treffen sich ab heute rund 260 Teilnehmer im ostsächsischen Görlitz. Darunter sind EU-Abgeordnete, Vertreter der Mitgliedstaaten und der 41 Kohleregionen Europas. Im Mittelpunkt steht die Diskussion zum Kohleausstieg - und dem damit verbundenen Strukturwandel. Zudem bekommen die Teilnehmer am Dienstag bei Exkursionen einen Einblick in konkrete Projekte zum Thema. So steht etwa der Besuch der "Big-Battery Lausitz" - Europas größtem Stromspeicher am Standort Schwarze Pumpe auf dem Programm sowie ein Abstecher zum Innovationscampus auf dem Siemens-Werksgelände in Görlitz. Die Lausitz ist wie das Mitteldeutsche Revier in Sachsen eine von derzeit 18 Pilotregionen der Kohleplattform.

Das Netzwerk wurde am 11. Dezember 2017 in Straßburg gegründet, um den Wissens- und Erfahrungsaustausch unter europäischen Kohleregionen zu fördern und einen verbesserten Zugang zu technischen Hilfe und bestehenden Finanzierungsinstrumenten der EU zu schaffen. Nach dem Auftakt am 30. November 2018 in Kattowitz im Vorfeld der UN-Klimakonferenz ist Görlitz der zweite Gastgeber der Jahrestagung.