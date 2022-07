Auch in der Chemieindustrie gibt es Unternehmen, die nicht bevorzugt Gas erhalten müssten. Das sagt sogar Branchenchef Christian Kullmann.

Kommentar von Caspar Busse

Das einzig Sichere mit Blick auf die Gasversorgung Deutschlands ist derzeit die Unsicherheit. Von diesem Montag an wird die Ostsee-Pipeline North Stream 1, durch die Gas aus Russland nach Deutschland kommt, gewartet und deshalb abgeschaltet. Ob sie danach wieder in Betrieb gehen wird, und wenn ja, in welchem Umfang, ist offen. "Wir werden abwarten müssen", sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.