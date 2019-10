Fortum will weitere Anteile an Uniper kaufen

Espoo (dpa) - Der Uniper-Großaktionär Fortum will weitere Anteile des Düsseldorfer Energieunternehmens kaufen. Die Finnen haben sich mit den US-Investoren Elliott und Knight Vinke über eine Übernahme von deren Anteilen geeinigt. Das teilte Fortum am Dienstag in Espoo mit. Für rund 20,5 Prozent der Uniper-Anteile will Fortum rund 2,3 Milliarden Euro zahlen. Damit würde der Großaktionär mehr als 70 Prozent an Uniper halten. Die Behörden in Russland und den USA müssen der Übernahme allerdings noch zustimmen.