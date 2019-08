Erfurt/Jena (dpa/th) - Thüringen hat nach Meinung von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) die Chance, sich als wichtiger Standort der Batterieforschung und -produktion in Deutschland zu profilieren. Neben der Entscheidung des chinesischen Herstellers CATL, ein Batteriezellenwerk für Autos im Gewerbegebiet "Erfurter Kreuz" bei Arnstadt zu bauen, gebe es bereits jetzt kleinere Anbieter sowie eine Reihe von Forschungsinstituten, sagte Tiefensee nach Ministeriumsangaben am Montag in Jena. Dort besuchte er die Firma JenaBatteries, die sich mit alternativen Energiespeichern auf Basis von Kunststoffen beschäftige.