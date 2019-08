Dresden (dpa/sn) - Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat den Bund aufgefordert, die Beschlüsse der Kohlekommission Eins zu Eins umzusetzen. Zugleich begrüßte er die Vorlage des Gesetzentwurfes zu Milliarden-Hilfe für die Kohleregionen. "Nun erwarte ich von der Bundesregierung, dass der Entwurf auch wie geplant in der kommenden Woche verabschiedet wird. Dabei sollen auch die Stellungnahmen der Länder in starkem Maße berücksichtigt werden", erklärte Dulig am Donnerstag in Dresden.