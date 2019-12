Deutsche Wirtschaft in Russland fordert Sanktionen gegen USA

Moskau (dpa) – Die deutsche Wirtschaft in Russland hat die geplanten Sanktionen der USA gegen Firmen im Zusammenhang mit der Ostseepipeline Nord Stream 2 als Schlag gegen die Energiesicherheit in Europa verurteilt. Deshalb hat sie die Bundesregierung zu Gegenmaßnahmen aufgerufen. "Wir sollten auf Sanktionen, die Europa schädigen, mit Gegensanktionen antworten", sagte der Chef der deutsch-russischen Auslandshandelskammer, Matthias Schepp. Er reagierte damit auf einen Beschluss des Repräsentantenhauses in Washington, die Pipeline mit Strafmaßnahmen zu belegen.