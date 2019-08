PNE projektiert, baut und verkauft Windparks an Land und auf See. Das Unternehmen will aber auch in den Sparten Photovoltaik sowie Stromspeicherung und -Lieferung wachsen. 2018 erzielte PNE einen Umsatz von 91,4 Millionen Euro, die Gesamtleistung - einschließlich laufender Projekte - betrug 111,8 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Minus von 1,0 Millionen Euro.