Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Umstieg auf erneuerbare Energien liegt Hessen einer neuen Analyse zufolge bundesweit im hinteren Mittelfeld. In einem Vergleich der Bundesländer kommt demnach Hessen auf Platz 12, ganz vorne landen Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. Die Plätze 14 bis 16 belegen Sachsen, Berlin und das Saarland. Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE), das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) haben für das Ranking 61 Kriterien wie etwa Ökostrom-Anteil, Forschung und Patente, politische Ziele und Maßnahmen oder Arbeitsplätze in der Branche verglichen.

Es ist seit 2008 der sechste Bundesländer-Vergleich in dieser Reihe. Im Vergleich zum vorherigen Ranking 2017 verbesserte sich Hessen um zwei Plätze. "Hessen ist mit Abstand der größte Stromimporteur unter den Bundesländern", heißt es in der Analyse. Der Anteil Erneuerbarer Energien am Stromverbrauch lag 2017 bei 19,9 Prozent. Bis 2050 solle der Stromverbrauch möglichst komplett über Erneuerbare Energien gedeckt werden. In allen Ländern gebe es noch Verbesserungsmöglichkeiten hieß es am Mittwoch in der Mitteilung zur Analyse.