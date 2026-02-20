Die Zweifel kamen ausgerechnet vom deutschen Bundeskanzler, eine gute Woche ist es her. Beim europäischen Industriegipfel in Antwerpen verlangte Friedrich Merz nicht nur eine Deregulierungs-Offensive, er setzte auch ein dickes Fragezeichen hinter Europas wichtigstes Klimaschutz-Instrument, den Emissionshandel. „Sollte es sich aber nicht um das richtige Instrument handeln, sollten wir sehr offen für eine Überarbeitung oder zumindest für eine Verschiebung sein.“ Nicht das richtige Instrument? Überarbeitung?
KlimaschutzDeutschland will Emissionshandel aufweichen
Die Bundesregierung dringt in Brüssel darauf, Klimaschutz-Vorgaben für die Industrie zu entschärfen. Das soll vor allem der Chemie helfen. Doch Umweltschützer bangen um Europas Ziele.
Von Michael Bauchmüller, Berlin
