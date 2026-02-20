Die Zweifel kamen ausgerechnet vom deutschen Bundeskanzler, eine gute Woche ist es her. Beim europäischen Industriegipfel in Antwerpen verlangte Friedrich Merz nicht nur eine Deregulierungs-Offensive, er setzte auch ein dickes Fragezeichen hinter Europas wichtigstes Klimaschutz-Instrument, den Emissionshandel. „Sollte es sich aber nicht um das richtige Instrument handeln, sollten wir sehr offen für eine Überarbeitung oder zumindest für eine Verschiebung ⁠sein.“ Nicht das richtige Instrument? Überarbeitung?