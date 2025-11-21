Das Stück Land, um das es geht, gleicht derzeit noch einer Wüste. Das Gelände ist wellig mit einigen Gräben, es gibt Büsche, die sich dem harschen Klima angepasst haben. Der Morgendunst steht in der auch Ende November noch immer sehr warmen Luft. Deswegen kann man die ziemlich leere Weite nicht überblicken. Nur auf Satellitenbildern ist schon zu erkennen, was hier vor sich geht.
DubaiWarten auf den Super-Flughafen in der Wüste
In Dubai soll 2032 ein neuer Flughafen eröffnet werden. Mit dem gewaltigen Drehkreuz wird Emirates viel schneller wachsen können – und ein noch härterer Konkurrent für Lufthansa.
