Das Stück Land, um das es geht, gleicht derzeit noch einer Wüste. Das Gelände ist wellig mit einigen Gräben, es gibt Büsche, die sich dem harschen Klima angepasst haben. Der Morgendunst steht in der auch Ende November noch immer sehr warmen Luft. Deswegen kann man die ziemlich leere Weite nicht überblicken. Nur auf Satellitenbildern ist schon zu erkennen, was hier vor sich geht.