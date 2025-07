Der brasilianische Flugzeughersteller Embraer hat es zur Nummer drei auf dem Weltmarkt gebracht. Jetzt droht er Opfer des politischen Streites zwischen den USA und Brasilien zu werden.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Erst vor wenigen Tagen sah sich Embraer zu einem ungewöhnlichen Schritt gezwungen. Bei der Paris Air Show hatte der brasilianische Flugzeughersteller, Nummer drei auf dem Weltmarkt (hinter Airbus und Boeing), gerade einen seiner wichtigsten Kunden, LOT Polish Airlines, an Airbus verloren. Wem solche Milliarden-Deals für in diesem Fall mehr als 80 Flugzeuge abhandenkommen, der schweigt in der Regel betreten. Doch Embraer veröffentlichte ein bemerkenswertes Statement: „Wir verstehen, dass wir in einer außergewöhnlichen Zeit leben, in der Geopolitik eine große Rolle spielt.“