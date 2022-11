Von Lea Hampel

Vor zehn Jahren war es Fiktion, heute ist es zumindest ein Szenario, das nicht mehr romanhaft, sondern realitätsnah scheint: Marc Elsberg hat 2012 das Buch "Blackout" veröffentlicht und sich schon mit "kritischer Infrastruktur" befasst, bevor der Begriff angesichts von Pandemie und einem Krieg in Europa für Normalbürger ins Alltagsvokabular einzog. "Die Grundidee war, darüber zu schreiben, wie gut es uns geht", sagt Elsberg auf der Bühne des SZ-Wirtschaftsgipfels in Berlin - und wie sehr der friedliche Alltag durch das hohe Maß an Vernetzung heute in Gefahr sei.