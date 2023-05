Multiunternehmer Elon Musk will jetzt seine Nachfolge an der Spitze von Twitter regeln.

Er ist einer der reichsten Menschen, hat den E-Auto-Bauer Tesla geschaffen und schießt Raketen ins All. Bei Twitter aber hat Elon Musk bislang noch nicht einmal ein tragfähiges Geschäftsmodell. Wie soll es nun weitergehen?

Kommentar von Caspar Busse

Es war eine der spektakulären Übernahmen des vergangenen Jahres: Deutlich mehr als 40 Milliarden Dollar hat Elon Musk nach langem Hin und Her im vergangenen Herbst in den Kauf des sozialen Netzwerks Twitter investiert. Es ist eine astronomisch hohe Summe für die relativ kleine Firma aus San Francisco gewesen. Man kann viel Kritisches über Musk sagen, ein durchaus erfolgreicher Geschäftsmann ist er in jedem Fall. Er hat Tesla aufgebaut, heute einer der weltweit führenden Hersteller von Elektroautos. Er hat eine weltweit hippe Marke geschaffen und war bei E-Autos schneller als alle traditionellen Autohersteller. Musk schießt Raketen ins Weltall, und der Milliardär aus Kalifornien ist noch immer einer der reichsten Menschen der Welt.