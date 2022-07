Elon Musk bei der Eröffnung des Tesla-Werks in Brandenburg im März.

Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt, weil viele an seine Visionen glauben und in sie investieren. Blöd nur, wenn die Versprechen unerfüllt bleiben - wie bei der nun abgeblasenen Twitter-Übernahme.

Kommentar von Jürgen Schmieder

Elon Musk wird Twitter doch nicht kaufen, und um zu verstehen, was das genau bedeutet, sollte man sich in Las Vegas mal unter die Erde begeben. Ja, schon richtig gelesen: Dort sind zwei weitere Beweise dafür zu bestaunen, dass der angeblich größte Visionär aller Zeiten natürlich die allertollsten Ideen hat und dass diese wunderbar klingenden Pläne in der Realität überhaupt nicht überwältigend sind.