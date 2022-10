Elon Musk hat erklärt, dass der Kauf von Twitter die Entwicklung von etwas beschleunigen würde, das er "X, die App für alles" nennt. Diese Aussage deutet darauf hin, dass der Unternehmer vorhat, der Nachrichtenplattform weitere Dienste hinzuzufügen.

In seinen ersten öffentlichen Äußerungen seit der Wiederaufnahme der Bemühungen, Twitter für rund 44 Milliarden Dollar zu kaufen, bezeichnete Musk die Übernahme als "Beschleuniger" für den Aufbau einer Art Multifunktions-App. Bereits in der Vergangenheit hat Musk laut darüber nachgedacht, Twitter noch nützlicher zu machen, und angedeutet, dass er es gerne mit WeChat vergleichen würde, einem Messaging-Dienst, der in China sehr beliebt ist, sowie mit TikTok, dem chinesischen Video-Sharing-Dienst, der sich in den USA durchgesetzt hat. Er zog Parallelen zu den sogenannten Super-Apps, die in Teilen Asiens weit verbreitet sind und die es Menschen ermöglichen, mit einer einzigen Smartphone-Anwendung eine breite Palette von Diensten zu nutzen, von Messaging und anderen Kommunikationsdiensten bis hin zu Essensbestellungen und dem Herbeirufen eines Fahrdienstes.

Der Vorstandsvorsitzende von Tesla erklärte zwar in seinen Ausführungen noch nicht näher, was man sich unter "X" genau vorzustellen hat. In einem Folge-Tweet sagte Musk aber, dass der Kauf von Twitter "X wahrscheinlich um drei bis fünf Jahre" beschleunigen würde.