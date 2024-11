Kommentar von Kathrin Werner

In Hannover wurden vor wenigen Jahren abgetrennte Radwege wieder abgeschafft wegen „Benutzungspflichten“ von „Zweirichtungsradwegen“. In der Stadt gab es links und rechts von großen Straßen Fahrrad-Autobahnen, auf denen man in beide Richtungen radeln durfte. Bis der Bescheid erging, dass das nicht geht. Denn wer per Schild aufgefordert wird, links der Straße in beide Richtungen zu fahren, verstößt damit automatisch gegen das Schild rechts der Straße, das einen auch dort auffordert, in beide Richtungen zu fahren. Radfahrer wurden zurück in den Autoverkehr geschickt.