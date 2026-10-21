Die von Tech-Milliardär Elon Musk geführten Unternehmen Tesla und Space-X prüfen einen rekordträchtigen Zusammenschluss. Der Autobauer und die Weltraumfirma hätten dafür auf Wunsch von Aktionären spezielle Ausschüsse gebildet, sagte Musk in einer Videokonferenz zu den Quartalszahlen von Space-X. Er sei wegen möglicher Interessenkonflikte nicht Teil davon. Musk ist Großaktionär beider Firmen – und diese Anteile sind die Basis seines Vermögens von geschätzt rund 920 Milliarden Dollar (820 Milliarden Euro), das ihn zum derzeit vermögendsten Menschen der Welt macht.

Über eine Fusion von Tesla und Space-X wird schon lange spekuliert, Musk äußerte sich dazu bisher ausweichend. Jetzt sagte er, er persönlich finde, ein solches Zusammengehen sei eine gute Idee. Es wäre aber „übertrieben“ zu sagen, dass es „mit Sicherheit“ dazu kommen werde, schränkte er ein. Musk verwies unter anderem darauf, dass für einen solchen Schritt die Zustimmung von mindestens 50 Prozent aller Tesla-Aktionäre notwendig wäre.

Space-X ist an der Börse aktuell mehr als 1,9 Billionen Dollar wert und Tesla rund 1,48 Billionen Dollar. Es wäre damit die bisher gewichtigste Fusion zweier Firmen.

In beiden Fällen sind die hohen Bewertungen in hohem Maße eine Wette darauf, dass Musk seine Versprechen künftiger Erfolge einlösen kann. Er will Tesla vom Verkauf von Elektroautos auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter umstellen. Space-X fing mit Raketenstarts an, verdient das Geld inzwischen aber vor allem mit dem Satelliteninternet-Dienst Starlink und KI-Rechenzentren.

Mehr Macht für Musk

Bei Space-X hat Musk bereits die volle Kontrolle dank Aktien mit mehr Stimmrechten. Bei Tesla folgt die Mehrheit der Aktionäre zwar auch seinen Wünschen – aber Musk will schon seit Jahren seine Führungsposition mit einer höheren Beteiligung absichern. In Erinnerung blieb etwa sein Spruch, er wolle keine „Roboter-Armee“ bei Tesla bauen, solange ihn jemand vom Chefposten verdrängen könne.

Vergangenes Jahr gewährten ihm Tesla-Aktionäre die Aussicht auf ein riesiges Aktienpaket. Allerdings müsste Tesla dafür hochgesteckte Zielmarken erreichen, die aktuell nicht sehr realistisch wirken. Bei einer Tesla-Übernahme würden die Vorgaben aber hinfällig. Und Musk bekäme die Kontrolle, die er immer haben wollte.

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Musk machte in der Videokonferenz wie so oft weitreichende Versprechen. So sagte er, dass die große Space-X-Rakete Starship, die bisher erst 14 Mal testweise flog, gegen Ende kommenden Jahres zweimal pro Woche starten solle. Vor drei Monaten hatte er allerdings noch von täglichen Starts gesprochen. Auch kündigte Musk an, dass die Zahl der Starlink-Satelliten binnen drei Jahren auf 100 000 steigen werde. Nach jüngsten Angaben waren es etwas mehr als 10 000.

Schwarze Zahlen nach langer Durststrecke

Im vergangenen Quartal verbuchte Space-X nach langer Durststrecke einen Milliardengewinn. Auslöser waren vor allem kräftige Zuwächse im Geschäft mit Internet aus dem All sowie mit KI-Rechenzentren.

Unterm Strich verbuchte Space-X schwarze Zahlen von 4,4 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal des Vorjahres hatte es noch einen Verlust von gut einer Milliarde Dollar gegeben. Der Umsatz sprang von rund 5,58 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf 14,58 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit rund 12,7 Milliarden Dollar gerechnet. Space-X war Mitte Juni mit einem Rekorderlös von 75 Milliarden Dollar an die Börse gegangen.