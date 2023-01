Von Thomas Fromm und Christina Kunkel

Über den Multimilliardär, visionären Elektroautobauer und sehr umstrittenen Twitter-Chef Elon Musk lässt sich vieles sagen. Allerdings nicht, dass er sich in der Vergangenheit einen großen Namen als Literaturwissenschaftler gemacht hätte. Und so ist nicht ganz klar, was er im Oktober eigentlich meinte, als er seinen Investoren ein "episches Jahresende" ankündigte. Ein Ende in epischer Breite? Gewaltig, großartig, unfassbar toll etwa?

Oder vielleicht sogar: ein Ende im Sinne eines mittelalterlichen Heldenepos? Mit ihm selbst als Helden? Man weiß es nicht. Nur so viel: Am Ende ist das Jahr für Musk dramatisch zu Ende gegangen.

Von 340 auf 137 Milliarden Dollar - das muss man erst mal schaffen

Es fing damit an, dass der 51-Jährige der erste Mensch überhaupt sein dürfte, der innerhalb eines Jahres 200 Milliarden Dollar verloren hat. Laut Bloomberg lag sein Vermögen im November 2021 noch bei rund 340 Milliarden Dollar - heute sollen davon noch geschätzte 137 Milliarden Dollar übrig sein. Einer der Gründe für den Verfall: der Absturz der Tesla-Aktie, die allein im vergangenen Jahr 65 Prozent ihres Werts verlor. So etwas kann schnell passieren, wenn man innerhalb eines Jahres eigene Aktien an dem Elektroautohersteller im Wert von fast 40 Milliarden Dollar verkauft und auf den Markt wirft, um am Ende den Kauf des sozialen Netzwerks Twitter stemmen zu können.

Es ist noch gar nicht so lange her, da war Tesla mehr als eine Billion Dollar wert. Aktuell sind es rund 386 Milliarden Dollar - das sind immer noch mehr, als die drei deutschen Autobauer VW, BMW und Mercedes-Benz zusammenbringen. Aber eben nicht mehr so viel wie noch vor einem Jahr.

"Verfehlt ist verfehlt."

Und zum Geld kommt nun auch noch die Sache mit den Autos. Der weltgrößte E-Fahrzeug-Bauer hat im vierten Quartal zwar einen Auslieferungsrekord hingelegt und 405 278 Autos an Kunden übergeben. Da aber Experten mit einigen Autos mehr, nämlich rund 430 000 Auslieferungen, gerechnet hatten, urteilte ein Analyst: "Verfehlt ist verfehlt."

Und er hat recht: Jedes Jahr 50 Prozent mehr Autos, das ist eigentlich Elon Musks Ziel, und das hat er vergangenes Jahr nicht geschafft. Es gingen tatsächlich nur 40 Prozent mehr Wagen an die Kunden als 2021, und das, obwohl in diesem Jahr gleich zwei neue Fabriken in Texas und Brandenburg eröffnet wurden. Dazu scheint Musk von der "Produktionshölle", wie er die Anlaufschwierigkeiten seiner Werke einst beschrieb, direkt und ohne Zwischenstopp in einer Art Logistikhölle gelandet zu sein. Denn Tesla lieferte 34 000 Autos weniger aus, als gebaut wurden.

Klar, Tesla legt immer noch Wachstumszahlen hin, von denen die deutschen Autobauer 2022 nur träumen konnten. Die Gesamtjahreszahlen liegen zwar noch nicht vor, aber bis Ende September verkauften BMW, Mercedes und VW weltweit sogar weniger Fahrzeuge als im gleichen Zeitraum 2021. Grund dafür war vor allem der Mangel an Computerchips - ein Problem, mit dem Tesla bisher deutlich besser zurechtkam als alle anderen. Während man auf viele Modelle deutscher Hersteller ein Jahr und mehr warten muss, waren E-Autos von Tesla in der Regel in wenigen Monaten verfügbar.

Hohe Rabatte in China sind kein gutes Zeichen

Doch wie geht es nun weiter? Bei Mercedes, BMW und Co. sind die Auftragsbücher für E-Fahrzeuge voll, während Tesla Mühe haben könnte, so viele Autos zu bauen und zu verkaufen, wie es die vier Fabriken hergeben - immerhin fast zwei Millionen. Es gibt schon länger Hinweise darauf, dass bei Tesla die Nachfrage stockt. In China gibt der Elektroautobauer bereits hohe Rabatte, und in Deutschland gingen zuletzt deutlich mehr Fahrzeuge an Vermietungsplattformen, was auch dafür spricht, dass die Autos zu günstigeren Konditionen abgegeben werden als beim Direktverkauf. Zudem wird hierzulande ein weiterer Verkaufstreiber bald wegfallen: Laut Schätzungen des CAR-Center Automotive Research gingen allein in den ersten neun Monaten 2022 rund 3000 Tesla als Gebrauchtwagen ins Ausland, subventioniert mit der deutschen E-Auto-Prämie. Da die Haltedauer für Neuwagen aber jetzt von sechs auf zwölf Monate erhöht wurde, dürfte Tesla über diesen Weg deutlich weniger Autos verkaufen.

Ein paar Tausend Autos mehr oder weniger, verfehlt ist nun mal verfehlt. Analysten können manchmal gnadenlos sein. Aber auch Elon Musk, der Multimilliardär und Visionär aus Kalifornien, kann gegen Lieferkettenprobleme, wachsende Konkurrenz aus China und die Rezessionsängste seiner Kunden nur begrenzt etwas machen. Und auch nur wenig gegen die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed, auch wenn er das vermutlich gerne täte. Tesla laufe "besser denn je", schrieb er Mitte Dezember auf Twitter. "Wir haben keine Kontrolle über die Federal Reserve. Das ist das eigentliche Problem."

Hype, Hoffnungen und die Zukunft

Das eigentliche Problem, es könnte natürlich auch in Musks selbstgeschaffenem Kosmos liegen. Analysten befürchten, dass sich der neue Chef-Twitterer gerade mächtig vergaloppiert und sein altes Kerngeschäft mit Autos schwer vernachlässigt. Menschen wie der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugmann etwa sehen die Tesla-Aktie schon auf einer Stufe mit der Kryptowährung Bitcoin. Was der Elektroautobauer und Krypto gemeinsam hätten: Beide beruhten auf Hype und Hoffnungen, auf dem ganz großen Zukunftsszenario. Was aber, wenn die Begeisterung der Kundschaft für Tesla eines Tages nachlässt? Und auch die Begeisterung für den großen Visionär Musk?

Der Mann, der vor vielen Jahren antrat, die Welt mit Elektroautos zu retten und zum Mars zu fliegen, der zuletzt auch noch für 44 Milliarden Dollar Twitter kaufte und dort ein sehr umstrittenes Regiment führt, mal unbequeme Journalisten aussperrt und mal über seine eigene Chefrolle abstimmen lässt (und das Ergebnis dann erst einmal ignoriert), ist seit einiger Zeit dabei, seinen von ihm selbst geschaffenen Kultstatus öffentlichkeitswirksam zu zertrümmern. Und so schreibt Krugmann: "Basierend auf dem, was wir von Musks Verhalten gesehen haben, würde ich ihn noch nicht mal meine Katze füttern lassen, ganz zu schweigen von der Führung eines Konzerns."

Das wiederum ist eine ziemlich epische Aussage zu einem epischen Jahresende.