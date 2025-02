Eigentlich wirkt das Angebot erst mal wie eine kleine Beleidigung. Elon Musk will dem Wall Street Journal zufolge das weltweit größte KI-Unternehmen übernehmen – für 97,4 Milliarden US-Dollar. Klingt nach viel, ist aber wenig, und da versteckt sich die Beleidigung. Denn, geht man nach der zuletzt abgeschlossenen Finanzierungsrunde, dann beläuft sich der Wert von Open AI auf mindestens 160 Milliarden Dollar. Eine weitere Runde, die derzeit verhandelt wird, soll sogar von 300 Milliarden ausgehen. Musk bietet also großzügig an, eines der am meisten gehypten Unternehmen überhaupt mit einem dicken Abschlag zu übernehmen.

Der Zeitpunkt für das Angebot ist kein Zufall, die Branche ist in Aufruhr. Kurze Rückblende: Zuerst verkündete der US-Präsident ein massives KI-Infrastruktur-Investment namens Stargate im Wert von 500 Milliarden Dollar. Auf dem Podium steht bei der Pressekonferenz Sam Altman, der Open-AI-Chef, und eben nicht Elon Musk. Dann vernichtet das chinesische KI-Unternehmen Deep Seek, das mit einem erstaunlich guten und effizienten KI-Modell für viele Beobachter quasi aus dem Nichts kommt, rund 600 Milliarden Dollar Börsenwert beim KI-Chip-Hersteller Nvidia.

Für Musks Angebot sind beide Ereignisse relevant. Dass Trump mit Open AI statt Musks Firma xAI gigantische Projekte stemmt, ist für Menschen mit Musks Persönlichkeitsstruktur nur schwer zu schlucken. Die neue Konkurrenz aus China lässt unterdessen die gigantischen Bewertungen der westlichen KI-Unternehmen übertrieben aussehen. Auch Musk positioniert sich und fragt öffentlich, ob denn Deep Seek wirklich nur wenige und leistungsschwächere KI-Chips verwendet habe. Dass Deep Seeks Modelle in jedem Fall deutlich effizienter sind als die westlichen Flaggschiffe, bezweifelt kaum ein Experte.

Und noch ein dritter Punkt ist wichtig: Bei der jüngsten Finanzierungsrunde erklärte Altman, Open AI aufspalten zu wollen, in ein gewinnorientiertes sowie ein gemeinnütziges Unternehmen. Nur so sei es möglich, weiter in großem Stil Geld einzusammeln.

In diese Gemengelage hinein stößt nun Musk mit seinem Konsortium. Laut einer Stellungnahme, die Musks Anwalt verbreitete, wollen er und seine Investoren sicherstellen, dass „Open AI sich zurückverwandelt in die auf Sicherheit und Open Source fokussierte Kraft für das Gute, die es einmal war.“ Dabei ist interessant, was Musk noch so alles sicherstellen will. Zusammen mit Mark Zuckerbergs Meta will Musk nämlich vor Gericht erreichen, dass Open AI entweder gar kein profitorientiertes Unternehmen werden darf, oder aber zumindest der Non-Profit-Teil fair bewertet wird. Wie praktisch, dass Musk und sein Konsortium jetzt eine solche Bewertung gleich mitliefern.

Musk wirft ein Stöckchen in Open AIs Speichen

Dass es Musk wirklich um die „Kraft fürs Gute“ geht, darf dabei als weitgehend ausgeschlossen gelten. Wäre das sein Anliegen, müsste er umgehend sein eigenes profitorientiertes KI-Unternehmen xAI ebenfalls in eine Stiftung umwandeln und den Code Open Source zur Verfügung stellen.

Ob das Angebot ernst gemeint ist? Schwer zu sagen. Vielleicht glaubt Musk, dass Deep Seek tatsächlich die Bewertung von Open AI drückt, und hofft auf ein Schnäppchen. Komplizierter wird die Einschätzung noch dadurch, dass Musk und Open AI eine Geschichte verbindet. Musk half 2015, Open AI zu gründen, verabschiedete sich aber 2019 aus dem Unternehmen, angeblich, nachdem er selbst versucht hatte, es in eine profitorientierte Firma umzuwandeln und die Kontrolle zu übernehmen. Seit dem durchschlagenden Erfolg von Chat-GPT 2022 ist Musk einer der lautesten Kritiker der Unternehmung.

Ob echt oder nicht – auf jeden Fall wirft Musk mit dem Angebot ein Stöckchen in die Speichen von Open AI. Dessen Wandlung zum profitorientierten Unternehmen wird komplizierter. Wer weiß, vielleicht wackelt am Ende sogar die Beteiligung an Trumps Stargate-Projekt. Musk hätte vermutlich schon eine Idee, welches große KI-Unternehmen stattdessen den Platz von Open AI einnehmen könnte.

Sollte die Offerte ernst gemeint sein, wäre sie aber auch eine gute Nachricht für alle, die in KI-Aktien investiert haben. Denn zumindest Musk scheint weiterhin an die goldene Zukunft der Unternehmen zu glauben. Wer tatsächlich bereit ist, 100 Milliarden Dollar für einen noch zu bestimmenden Teil von Open AI zu zahlen, der hält den Hype für gerechtfertigt – und das auch nach dem Rückschlag, als den viele Experten die jüngsten chinesischen Entwicklungen bewerten.

Einer zumindest scheint das Angebot wirklich als Beleidigung aufgefasst zu haben. Open-AI-Chef Altman winkte umgehend ab. Auf Musks Plattform X schrieb er: „Nein danke, aber wir können Twitter für 9,74 Milliarden übernehmen, wenn du magst.“ Musk hatte Twitter 2022 für 44 Milliarden gekauft.