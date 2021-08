Von Claus Hulverscheidt, Berlin

Das Schöne an einem Märchen ist, dass am Ende alles gut wird - egal wie viele Hexen, Wölfe, Stief- und Schwiegermütter zwischenzeitlich an einem anderen Ausgang arbeiten. Das Märchen, das Elizabeth Holmes fast 15 Jahre lang lebte, ist insofern eine Ausnahme: ein Kind aus gutem Hause, das ihr Studium abbricht, mit ihrer Firma zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt aufsteigt und schon als legitime Erbin des Apple-Gründers Steve Jobs gilt. Doch anstatt im Tech-Olymp, landet sie am Ende vor Gericht. An diesem Dienstag beginnt im kalifornischen San José das Verfahren, der Vorwurf lautet auf vielfachen Betrug.