Austin (dpa) - US-Präsident Donald Trump macht Apple Hoffnung auf weitere Ausnahmen von den Zusatzzöllen auf Waren aus China. Er prüfe das, sagte Trump bei einem Besuch in der Fabrik in Texas, in der Apple Mac-Pro-Computer montieren lässt. Apple bekam Ausnahmen von den US-Strafzöllen für Schlüsselkomponenten des neuen Mac Pro zugesprochen, der demnächst auf den Markt kommen sollen. Apple-Geräte werden hauptsächlich in China produziert. Die auf Profi-Nutzer ausgerichteten Mac-Pro-Computer lässt Apple aber in Texas montieren.