Jenoptik hält an Wachstumsprognose fest

Jena (dpa/th) - Trotz durchwachsener Ergebnisse in der ersten Jahreshälfte rechnet der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik für 2019 weiter mit einem Wachstum. Für das Gesamtjahr werde ein Umsatz zwischen 850 und 860 Millionen Euro angepeilt, teilte das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag in Jena mit. Im ersten Halbjahr schlugen höhere Kosten und Investitionen zu Buche.