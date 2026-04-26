Woran erkennt man, dass deutsche Autobauer in China dazulernen? Nicht nur an neuer Software, schnelleren Entwicklungszeiten oder Lidar auf dem Dach. Sondern an etwas überraschend Alltäglichem: Kühlschränke zwischen den Vordersitzen. Volkswagen und Audi bauen sie künftig standardmäßig in ihre neuen Modelle für den chinesischen Markt ein. 6,7 Liter Kühlvolumen als Symbol einer Branche, die lernen musste, dass in China nicht nur der Antrieb neu gedacht wird, sondern das Auto selbst.