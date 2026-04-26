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Audi und VW in ChinaVorsprung durch Kühltechnik

Lesezeit: 2 Min.

Der deutsche Autobauer Audi setzt nun auf Innenausstattung, um in China relevant zu bleiben.
Der deutsche Autobauer Audi setzt nun auf Innenausstattung, um in China relevant zu bleiben. WANG ZHAO/AFP

In China entscheidet auch der Innenraum über den Markterfolg eines Autos. Volkswagen und Audi haben das verstanden und bauen nun ein, was chinesische Hersteller längst serienmäßig liefern: Kühlschränke.

Von Gregor Scheu, Peking

Woran erkennt man, dass deutsche Autobauer in China dazulernen? Nicht nur an neuer Software, schnelleren Entwicklungszeiten oder Lidar auf dem Dach. Sondern an etwas überraschend Alltäglichem: Kühlschränke zwischen den Vordersitzen. Volkswagen und Audi bauen sie künftig standardmäßig in ihre neuen Modelle für den chinesischen Markt ein. 6,7 Liter Kühlvolumen als Symbol einer Branche, die lernen musste, dass in China nicht nur der Antrieb neu gedacht wird, sondern das Auto selbst.

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