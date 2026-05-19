Wer sich ein neues Elektroauto oder bestimmte Hybridmodelle kauft, kann nun Geld vom Staat zurückbekommen. Dazu gibt es jetzt ein Online-Portal, über das man die jeweilige Förderprämie beantragen kann. Doch wer bekommt wie viel Geld? Und welche Nachweise sind dafür nötig? Antworten auf die wichtigsten Fragen.