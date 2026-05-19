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FörderungSo beantragt man die neue Elektroauto-Prämie

Lesezeit: 4 Min.

Elektroautofahrerinnen und -fahrer können sich nun Geld vom Staat zurückholen.
Elektroautofahrerinnen und -fahrer können sich nun Geld vom Staat zurückholen. Sven Hoppe/dpa

Ab sofort ist das Online-Portal freigeschaltet, über das man bis zu 6000 Euro für sein E-Auto erstattet bekommen kann. Was man dafür braucht – und wo es kompliziert werden kann.

Von Christina Kunkel

Wer sich ein neues Elektroauto oder bestimmte Hybridmodelle kauft, kann nun Geld vom Staat zurückbekommen. Dazu gibt es jetzt ein Online-Portal, über das man die jeweilige Förderprämie beantragen kann. Doch wer bekommt wie viel Geld? Und welche Nachweise sind dafür nötig? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

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