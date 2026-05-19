Wer sich ein neues Elektroauto oder bestimmte Hybridmodelle kauft, kann nun Geld vom Staat zurückbekommen. Dazu gibt es jetzt ein Online-Portal, über das man die jeweilige Förderprämie beantragen kann. Doch wer bekommt wie viel Geld? Und welche Nachweise sind dafür nötig? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
FörderungSo beantragt man die neue Elektroauto-Prämie
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Ab sofort ist das Online-Portal freigeschaltet, über das man bis zu 6000 Euro für sein E-Auto erstattet bekommen kann. Was man dafür braucht – und wo es kompliziert werden kann.
Von Christina Kunkel
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