So will die Regierung das Laden leichter machen

Zugeparkte Ladesäulen in Großstädten, kaum Chancen, auf dem Land schnell an Strom zu kommen, und dann auch noch Probleme beim Bezahlvorgang: Besitzer von E-Autos klagen in Deutschland über massive Alltagsprobleme. Dabei ruhen gerade auf den Elektroautos gewaltige Hoffnungen für mehr Klimaschutz und die Zukunft der Autobranche: Zehn Millionen davon sollen bereits 2030 über Deutschlands Straßen rollen. Noch sind es aber gerade mal 220 000.

Die Bundesregierung ist deshalb ernüchtert. Vor allem der Ausbau öffentlicher Ladepunkte verläuft nach interner Einschätzung der Regierung deutlicher langsamer als erwartet. Auf dem Autogipfel am Montagabend will die Regierung deshalb einen "Masterplan Ladeinfrastruktur" vorstellen, dessen abgestimmter Entwurf der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Das 14-seitige Papier macht klar, dass die Politik in den kommenden Jahren die Wirtschaft stärker in die Pflicht nehmen will und dabei nun auch Auflagen plant. Wo die nötige Versorgung mit Lademöglichkeiten nicht erfolge, "würden auch ordnungsrechtliche Maßnahmen erwogen", heißt es in dem Plan. "Der Aufbau von Ladeinfrastruktur muss langfristig eine Aufgabe der Wirtschaft sein", macht der Bund vor dem wichtigen Treffen klar.

Am Montagabend soll der Plan auch der Branche präsentiert werden. Dann treffen sich um 19 Uhr im Kanzleramt Politik und Unternehmen zu einem weiteren Autogipfel. Neben Kanzlerin Angela Merkel nehmen die Chefs der großen Autokonzerne BMW, Daimler und VW, die Spitzen der Koalition und die wichtigsten Ministerpräsidenten der Autoländer teil, darunter die von Baden-Württemberg und Niedersachsen. Auch die IG Metall und der Lobbyverband VDA sitzen mit am Tisch. Dass sich beim Umbau noch immer wenig tut, sieht die Politik kritisch. "Damit Deutschland auch weiterhin führende Automobilnation bleibt, müssen Politik und Industrie Hand in Hand an der schnellen Verbreitung von Elektrofahrzeugen arbeiten", heißt es in dem Papier, das für einige Diskussionen sorgen dürfte.

Derzeit gibt es in Deutschland etwa 21 000 öffentlich zugängliche Ladepunkte. Die reichen zwar derzeit aus, nicht aber für den geplanten Zuwachs. Bis 2030 soll es laut dem Anfang Oktober verabschiedeten Klimaschutzprogramm eine Million öffentliche Ladepunkte geben. Wie das klappen soll, war bislang weitgehend unklar.

Verkehrsministerium plant Ideenwettbewerb mit Pilotprojekten

Dem Plan zufolge soll die Autoindustrie selbst mehr Stationen zur Verfügung stellen. Sie verpflichtet sich laut "Masterplan" dazu, mindestens 15 000 Ladepunkte auf ihren Betriebsgeländen und dem angeschlossenen Handel zu errichten. Darüber hinaus werde bis 2030 die Errichtung von 100 000 weiteren Ladepunkten angestrebt. Auch die bundesweit 14 500 Tankstellen will die Bundesregierung in Deutschland dazu verpflichten, Lademöglichkeiten anzubieten. Dies soll durch Auflagen geregelt werden. Das Verkehrsministerium will außerdem bis Ende 2020 Kriterien festlegen, ob und in welchem Umfang an Autobahn-Rastanlagen zusätzlich Ladeinfrastruktur erforderlich ist. Bis Ende des Jahres soll eine Nationale Leitstelle gegründet werden, die die Maßnahmen koordiniert. Zum Problem könnten laut dem Plan das Laden für Bewohner größerer Mietshäuser in Innenstädten werden. Dort fehlt es an Lademöglichkeiten, die Autos müssten in der Regel auf öffentlichen Straßen geparkt werden. Das Verkehrsministerium plant hier einen Ideenwettbewerb mit Pilotprojekten.

Opposition und Umweltschützer sehen im "Masterplan" noch keine Lösung. "Mehr Ladesäulen bringen E-Mobilität und Klimaschutz nur voran, wenn sie von klaren politischen Vorgaben für klimafreundliche Mobilität flankiert werden", warnt Greenpeace-Verkehrsexperte Benjamin Stephan. Das schwache Klimaschutzpaket der Bundesregierung aber biete der Autoindustrie keine eindeutige Richtung. Der Masterplan sei voller Ankündigungen und Aufforderungen an Kommunen, Länder und Industrie, etwas zu unternehmen, sagt der Grünen-Verkehrspolitiker Oliver Krischer. Den Mangel an Ladesäulen werde das nicht beenden.