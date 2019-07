10. Juli 2019, 18:24 Uhr E-Auto-Tüftler Günther Schuh "Der Kunde will keine Elektroautos"

Sagt ausgerechnet E-Auto-Pionier Günther Schuh. Ein Gespräch über den Pkw als missverstandenes Feindbild und warum sein Porsche ökologisch vernünftiger ist als jedes andere Auto.

Interview von Christina Kunkel , Aachen

Der Ministerpräsident war auch schon da an diesem Morgen. Ungeplant. Wenn es darum geht, wie und wo bald auch in Deutschland Batteriezellen für Elektroautos produziert werden, kommt an Günther Schuh keiner vorbei. Der "Professor aus Aachen" wurde lange skeptisch betrachtet, vor allem von den großen Autoherstellern. Ist er doch angetreten, das zu tun, wozu offenbar die Großen der Branche nicht willens oder nicht in der Lage waren: günstige Elektroautos bauen. Gerade liefert seine Firma e.GO Mobile die ersten Kleinwagen aus, ...