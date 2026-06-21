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AntriebswendeWas die Straße von Hormus für die Hornusstraße in Freiburg bedeutet

Lesezeit: 5 Min.

Die Lage im Nahen Osten hat Folgen für das Geschehen auf deutschen Straßen, auch in Freiburg.
Die Lage im Nahen Osten hat Folgen für das Geschehen auf deutschen Straßen, auch in Freiburg. Tobias Bug

Wie hat der Krieg im Nahen Osten das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Auto verändert? In der Freiburger Hornusstraße sieht man an einem Nachmittag alles, was man über die deutsche Verkehrswende wissen muss. Ein Besuch.

Von Tobias Bug, Freiburg

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In der Hornusstraße in Freiburg gibt es ein paar Bäume, ein paar Häuser und eine E-Ladestation. An diesem Frühlingsnachmittag ist nur einer von zwei Stellplätzen belegt, ein Hybrid-SUV parkt da nun schon eine Weile. Das Auto gehört Annette Steiger, Mitte 50. Sie kommt gerade vom Einkaufen, zieht das Kabel aus der Steckdose und sagt: „Ich denke, mein nächstes Auto wird ein reines E-Auto.“

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