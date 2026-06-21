Wie hat der Krieg im Nahen Osten das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Auto verändert? In der Freiburger Hornusstraße sieht man an einem Nachmittag alles, was man über die deutsche Verkehrswende wissen muss. Ein Besuch.

In der Hornusstraße in Freiburg gibt es ein paar Bäume, ein paar Häuser und eine E-Ladestation. An diesem Frühlingsnachmittag ist nur einer von zwei Stellplätzen belegt, ein Hybrid-SUV parkt da nun schon eine Weile. Das Auto gehört Annette Steiger, Mitte 50. Sie kommt gerade vom Einkaufen, zieht das Kabel aus der Steckdose und sagt: „Ich denke, mein nächstes Auto wird ein reines E-Auto.“