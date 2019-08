München (dpa) - Ein neues Übernahmeangebot für Osram hat die Aktie des Münchner Lampenherstellers am Montag um gut 10 Prozent steigen lassen. Der österreichische Halbleiterkonzern AMS hatte am Sonntagabend einen zweiten Anlauf gestartet. Für 38,50 Euro je Aktie will das Unternehmen aus der Steiermark Osram komplett übernehmen und die beiden Unternehmen zusammenschließen.