Einzelhandel in Hessen mit mehr Umsatz und Beschäftigten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Einzelhandel hat im ersten Halbjahr 2019 sowohl den Umsatz als auch die Beschäftigtenzahl ausbauen können. In den ersten sechs Monaten stiegen die Umsätze preisbereinigt um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte.