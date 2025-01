Was ist da los? Entgegen aller Prognosen legt der Einzelhandel nun offenbar doch relativ stark zu. Das liegt auch an einem nicht ganz unbekannten Onlinehändler.

Von Michael Kläsgen

Die Deutschen haben offenbar doch mehr eingekauft, als Experten noch Ende vergangenen Jahres erwartet hatten. Laut einer ersten amtlichen Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg der Umsatz im Einzelhandel nominal im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent. Bereinigt man den Wert um Preiseffekte, nimmt also höhere Kosten und in der Folge gestiegene Einkaufs- und Verkaufspreise heraus, liegt das Plus immer noch bei voraussichtlich 1,3 Prozent. Das ist vergleichsweise viel.