Düsseldorf (dpa) - Trotz großangelegter Rabattaktionen in Deutschland und Italien laufen die Geschäfte beim Elektronikhändler Ceconomy mit seinen Ketten Media Markt und Saturn zurzeit eher schlecht als recht. Sogar das lange Zeit wachstumsstarke Online-Geschäft wuchs im dritten Quartal kaum noch, wie das Unternehmen am Dienstag bei der Präsentation der Quartalszahlen mitteilte. An der Börse sorgt das für Sorgenfalten. Die Ceconomy-Aktie verlor nach der Bekanntgabe der Zahlen zunächst mehr als 10 Prozent an Wert.