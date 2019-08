Düsseldorf (dpa) - Auch wegen des Verkaufs der restlichen Anteile am Handelskonzern Metro hat der Elektronikhändler Ceconomy seinen Nettoverlust im dritten Quartal reduziert. In den drei Monaten bis Ende Juni sank der Fehlbetrag von 104 Millionen auf 48 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Im Vorjahr hatten hohe Abschreibungen auf die Metro-Beteiligung noch zusätzlich belastet.