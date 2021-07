Von Michael Kläsgen

Von Samstag an sind viele Einwegplastikprodukte in der EU verboten, etwa Trinkhalme, Rührstäbchen, Luftballonstäbe oder Einweggeschirr aus konventionellem Plastik. Verbraucher können sie allerdings noch so lange kaufen, bis der Vorrat aufgebraucht ist. Viele andere Einwegplastikprodukte müssen fortan gekennzeichnet werden, damit Verbraucher wissen, wie sie diese umweltfreundlich entsorgen können. Beide Maßnahmen ebenso wie weitere geplante Vorschriften sollen helfen, den Plastikmüll zu reduzieren und so Meere und Umwelt vor der steigenden Plastikflut zu schützen. Bisher hat das leidlich geklappt. Trotz jahrzehntelanger öffentlicher Diskussion bleibt Deutschland laut Deutscher Umwelthilfe (DUH) mit etwa 228 Kilo Verpackungsmüll pro Kopf und Jahr Europameister beim Plastikmüllverbrauch. Ein paar Tipps von Experten an Verbraucher, die dazu beitragen können, diesen unrühmlichen Titel loszuwerden.