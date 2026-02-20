Zum Hauptinhalt springen

EinreisekontrollenWer hat Angst vor Amerika?

Klappt es oder klappt es nicht mit der Einreise? Diese Frage müssen sich schon bald Geschäftsreisende stellen, die Termine in den USA haben. Manch einer verzichtet da lieber gleich.
Klappt es oder klappt es nicht mit der Einreise? Diese Frage müssen sich schon bald Geschäftsreisende stellen, die Termine in den USA haben. Manch einer verzichtet da lieber gleich. (Foto: David Goldman/AP)

Wer in die USA will, muss wohl bald seine Social-Media-Accounts und E-Mail-Adressen offenlegen. Viele Geschäftsreisende wollen das nicht. Was Unternehmen und Mitarbeiter tun können.

Von Björn Finke, Jens Flottau, Sonja Salzburger und Meike Schreiber, München

Ein wichtiger Kundentermin in Chicago, eine Messe in Las Vegas, Vertragsverhandlungen in New York – für viele Unternehmen gehören Geschäftsreisen in die USA zum Alltag. Laut dem Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) soll das nach Ansicht vieler Firmen auch so bleiben. Doch wer in die Vereinigten Staaten einreisen will, wird womöglich künftig beim elektronischen Reiseantrag Esta Social-Media-Profile der vergangenen fünf Jahre, E-Mail-Adressen und Telefonnummer der vergangenen zehn Jahre sowie umfangreiche Familiendaten offenlegen müssen.

