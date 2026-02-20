Ein wichtiger Kundentermin in Chicago, eine Messe in Las Vegas, Vertragsverhandlungen in New York – für viele Unternehmen gehören Geschäftsreisen in die USA zum Alltag. Laut dem Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) soll das nach Ansicht vieler Firmen auch so bleiben. Doch wer in die Vereinigten Staaten einreisen will, wird womöglich künftig beim elektronischen Reiseantrag Esta Social-Media-Profile der vergangenen fünf Jahre, E-Mail-Adressen und Telefonnummer der vergangenen zehn Jahre sowie umfangreiche Familiendaten offenlegen müssen.