Schwerin (dpa/mv) - Zwischen Ost und West in Mecklenburg-Vorpommern klaffen teils erhebliche Einkommensunterschiede. So hatten die Menschen im strukturschwachen Landkreis Vorpommern-Greifswald im Jahr 2017 im Schnitt 18 207 Euro für Konsum und Sparen zur Verfügung. Im Landkreis Rostock waren es mit 20 262 Euro gut 2000 Euro mehr, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Schwerin mitteilte.