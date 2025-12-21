Wenn im Januar das erste Gehalt im neuen Jahr auf dem Konto landet, dürften nicht wenige Arbeitnehmer enttäuscht sein. Weil die Sozialabgaben steigen, wird das Nettogehalt zumindest bei denjenigen, die brutto mehr als 5500 Euro im Monat verdienen, im neuen Jahr geringer ausfallen. Daran ändern auch die Steuersenkungen der Bundesregierung nicht mehr viel. Nur für diejenigen mit einem Brutto-Verdienst unterhalb der Grenze von 5500 Euro bleibt zum Teil mehr Netto vom Brutto übrig. Bei welchem Einkommen wie viel 2026 herausspringt, zeigen neue Berechnungen – ein Überblick.