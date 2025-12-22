Immer kurz nach Weihnachten können Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf eine zweite Bescherung hoffen. Dann nämlich, wenn zum neuen Jahr Gesetzesänderungen wirksam werden, die Auswirkungen auf die Lohnzettel der Menschen haben. Diesmal allerdings dürften viele enttäuscht werden. Wie Berechnungen für die Süddeutsche Zeitung zeigen, hält 2026 für viele Arbeitende nichts bereit: Sie werden netto, also nach Steuern und Sozialabgaben, kaum mehr verdienen – oder sogar weniger. Das weist auf ein größeres Problem hin: Die 2020er-Jahre sind für die meisten Beschäftigten bislang finanziell enttäuschend verlaufen. Es liegt auch an der Bundesregierung, daran etwas zu ändern, bevor rechte Extremisten noch mehr bei den Wählern punkten.