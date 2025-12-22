Immer kurz nach Weihnachten können Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf eine zweite Bescherung hoffen. Dann nämlich, wenn zum neuen Jahr Gesetzesänderungen wirksam werden, die Auswirkungen auf die Lohnzettel der Menschen haben. Diesmal allerdings dürften viele enttäuscht werden. Wie Berechnungen für die Süddeutsche Zeitung zeigen, hält 2026 für viele Arbeitende nichts bereit: Sie werden netto, also nach Steuern und Sozialabgaben, kaum mehr verdienen – oder sogar weniger. Das weist auf ein größeres Problem hin: Die 2020er-Jahre sind für die meisten Beschäftigten bislang finanziell enttäuschend verlaufen. Es liegt auch an der Bundesregierung, daran etwas zu ändern, bevor rechte Extremisten noch mehr bei den Wählern punkten.
MeinungNettogehaltDie Deutschen verdienen mehr Einkommen
Kommentar von Alexander Hagelüken
Lesezeit: 2 Min.
Die 2020er waren für viele Beschäftigte finanziell bislang verlorene Jahre. Die Bundesregierung sollte mit einer großen Steuerreform gegensteuern – das Geld dafür wäre da.
Exklusiv
Einkommensteuer:2026 wird kein gutes Jahr für das Nettogehalt
Neue Berechnungen zeigen: Bei unteren und mittleren Gehältern bleibt netto vom Brutto kaum mehr übrig. Gut- und Topverdiener erhalten wegen der höheren Sozialabgaben zum Teil deutlich weniger.
Lesen Sie mehr zum Thema