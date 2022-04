Was Lebenseinkommen über die Deutschen verraten

Bis Mitte 50 verdient man schlechter als früher, Frauen haben noch weniger Geld als erwartet, zeigt eine Studie - und die Politik fördert ausgerechnet jene Familien, die es am wenigsten nötig haben.

Von Alexander Hagelüken

Was verdienen Menschen während ihres Berufslebens? Forscher haben sich tief durch die Daten gegraben und können dadurch zeigen, wie das Land funktioniert. Zum Beispiel so: Die Deutschen müssen heute länger arbeiten, um den gleichen Lebensstandard zu erreichen wie früher. Und Frauen hinken finanziell noch stärker hinter Männern her, als man ohnehin erwarten würde.