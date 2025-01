In England steckten 23 Gäste tagelang in einem eingeschneiten Pub fest. Über das kleine Rätsel, ob dem Gasthaus das Bier ausgegangen ist, und die große Frage, wie es die Briten mit dem Trinken halten.

Von Martin Wittmann

Ob die Vorräte reichen? Das ist gemeinhin eine Frage in Nöten, bei denen es um Leben und Tod geht. Haben die Passagiere im gesunkenen Segelboot noch genug Sauerstoff in der Kabine, haben die verirrten Wanderer ausreichend Proviant dabei? Im Vereinigten Königreich gibt es eine weitere Lage, in der existenzielle Sorge angebracht ist: „Mehr als 30 Trinker sind immer noch im höchstgelegenen Pub Großbritanniens eingeschneit … aber es gibt genug Bier für zwei Wochen!“, jubelte etwa der Daily Scottish Express am Montag.