2. Oktober 2018, 03:23 Uhr Gipfel im Kanzleramt Große Koalition einigt sich bei den Themen Diesel und Zuwanderung

Nach einem sechsstündigen Verhandlungsmarathon haben sich die Koalitionsspitzen in der Dieselaffäre auf ein Lösungskonzept geeinigt. SPD-Chefin Nahles zufolge enthält es auch eine Nachrüstungsoption für ältere Diesel. Außerdem verständigten sich Union und SPD auf Eckpunkte für ein Einwanderungsgesetz.

In der Nacht zu Dienstag haben sich die Spitzen der Koalition auf ein gemeinsames Lösungskonzept im Abgasskandal verständigt. Das teilten die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD, Ralph Brinkhaus und Andrea Nahles, sowie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nach sechseinhalbstündigen Verhandlungen im Kanzleramt in Berlin mit. Details des "Konzepts für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten" würden die zuständigen Fachminister im Laufe des Tages erläutern. Bei dem Maßnahmenpaket geht es auch darum, Fahrverbote für Diesel-Pkw in mehreren deutschen Städten zu vermeiden.

Auf die Frage, ob die Einigung auch das Angebot der technischen Nachrüstung für ältere Diesel-Pkw vorsehe, sagte Nahles: "Die gibt es, die Einigung." Näheres wurde zunächst nicht bekannt.

In dem Verhandlungsmarathon ging es außerdem um das Thema Zuwanderung. Hier verständigten sich die Parteien SPD-Chefin Andrea Nahles zufolge auf "Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten". Diese werden bereits am 2. Oktober im Kabinett beschlossen. "Am Grundsatz der Trennung von Asyl und Erwerbsmigration halten wir fest", heißt es in dem Papier. Man wolle aber klare Kriterien für geduldete Asylbewerber definieren, die durch ihre Arbeit ihren Lebensunterhalt sichern und gut integriert seien.

Zähe Verhandlungen in der vergangenen Woche

Millionen Dieselfahrer in Deutschland hatten seit Monaten auf ein Konzept der Bundesregierung gewartet, wie es mit ihren Wagen weitergehen soll. ​​​​Bereits in der vergangenen Woche war fieberhaft verhandelt worden, um eine Lösung zu finden: Noch in der Nacht zum Freitag hatte das Bundesverkehrsministerium einen neuen Stand der Verhandlungen mit der Autobranche an die beteiligten Ressorts versandt. Doch die meldeten eine Reihe von Bedenken an.

So forderte das Umweltministerium, deutlich mehr Diesel-Halter und Städte von dem Programm für sauberere Luft profitieren zu lassen als vorgesehen. Während der Plan von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nur die neun Städte mit der schlimmsten Abgasbelastung wie München, Stuttgart, Köln und zusätzlich die Pendlerstadt Frankfurt einbeziehen wollte, verlangte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), das Programm auf 17 Städte auszudehnen.

Damit wären allerdings auch die Kosten für die Industrie gestiegen - die hatte sich dagegen gewehrt. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) schloss eine Staatsbeteiligung zuletzt aus.

