Als Friedrich Merz seine Tochter in einer Phase der Orientierungslosigkeit unterstützen wollte, machte er ihr ein Geschenk: ein aufklappbares Holzbrett, auf dem außen auf Englisch „Der Weg zum Erfolg“ stand und innen dann die Antwort: „Arbeit“. So hat es der Bundeskanzler selbst vor einiger Zeit bei einer CDU-Veranstaltung erzählt. Dieses Geschenk lässt sich auf viele Arten interpretieren. Eine naheliegende, die auch zur Politik dieser Bundesregierung insgesamt passt, lautet: Merz glaubt tatsächlich, die Welt sei so einfach, dass jeder Mensch nur genug arbeiten müsse für den Erfolg – was im Umkehrschluss ja hieße, dass halt nicht hart genug gearbeitet hat, wer nicht erfolgreich ist.