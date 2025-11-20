Zum Hauptinhalt springen

GleichstellungWarum wirtschaftliche Eigenständigkeit von Müttern nicht gelingt

Besonders eklatant wirkt sich die Familiengründung auf das Empfinden wirtschaftlicher Eigenständigkeit bei Frauen aus. Männer schätzten laut der Studie ihre Eigenständigkeit „nahezu unabhängig vom Vorhandensein von Kindern“ ein.
Besonders eklatant wirkt sich die Familiengründung auf das Empfinden wirtschaftlicher Eigenständigkeit bei Frauen aus. Männer schätzten laut der Studie ihre Eigenständigkeit „nahezu unabhängig vom Vorhandensein von Kindern“ ein. (Foto: Jake Jakab/imago images/Addictive Stock)

Das Bundesfamilienministerium hat untersuchen lassen, wie groß die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind, wenn es um die empfundene wirtschaftliche Unabhängigkeit geht. Ein entscheidender Faktor: die Familiengründung.

Von Valerie Höhne, Berlin

Die große Mehrheit der Deutschen, 82 Prozent, sieht die Verantwortung für ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit bei sich selbst. Doch nur 46 Prozent fühlen sich wirtschaftlich sehr eigenständig, 43 Prozent der Frauen und 46 Prozent der Männer. Das ist das Ergebnis einer Studie, die das Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben hat. Dabei halten 92 Prozent wirtschaftliche Eigenständigkeit für sich persönlich für wichtig. Die Studie liegt der Süddeutschen Zeitung vor.

