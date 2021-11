Von Marcel Grzanna

Grüne Geldanlage liegt im Trend. Doch wie es Trends so an sich haben, locken sie stets eine Horde Trittbrettfahrer an. Mit geschicktem Marketing versuchen inzwischen viele Fondsgesellschaften, besonders ihre ETF (Exchange Traded Funds) grün anzustreichen. Völlig legal, weil es bisher kaum Richtlinien gibt, wann ein Fonds wirklich nachhaltig ist und wann nicht. Die Emittenten können grün nennen, was sie wollen. Es liegt immer am Anleger, ob er für bare Münze nimmt, was ihm versprochen wird.