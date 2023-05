Die Sessel von Recaro sollen möglichst so bequem sein wie ein Schlafsofa, aber sie sollen gleichzeitig möglichst wenig wiegen. Gar nicht so einfach, das hinzubekommen.

Von Jens Flottau, Schwäbisch Hall

In der Lobby steht ein Erinnerungsstück an die alten Zeiten: plüschig mit dicken, orangenen Polstern aufgemöbelt, massive Armlehnen, die so breit sind, dass sogar der in den Siebzigerjahren obligatorische Aschenbecher noch problemlos Platz findet. Ist zwar eigentlich eine Dreiher-Sitzreihe aus der Holzklasse. Aber so voluminös, wie das Ding dasteht, kann das nur gemütlich gewesen sein damals, als dieses Recaro-Möbelstück in einer Lufthansa-Boeing 707 durch die Welt geflogen ist. Außer man war vielleicht Nichtraucher.