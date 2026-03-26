Liu betreibt einen kleinen Laden im Osten Pekings. Über der Tür leuchtet ein grünes Schild mit goldenen Schriftzeichen: China Tobacco. Hinter den Schaufenstern stehen teure Flaschen mit chinesischem Schnaps. Im Inneren, gleich hinter dem Tresen, reihen sich Zigarettenschachteln in allen Farben. Tiefrot, goldglänzend, manchmal mit Drachen oder Pandas bedruckt. „Alles, was man braucht“, sagt der 54-jährige Liu und lächelt.
E-ZigarettenZu riskant für Chinesen, aber gut genug für den Rest der Welt
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Fast alle E-Zigaretten werden in China produziert. Doch viele der Geräte dürfen dort gar nicht verkauft werden. Der Staat spricht von Jugendschutz. Stattdessen landen die süßen Vapes aus der Volksrepublik woanders: im Rest der Welt.
Von Gregor Scheu, Peking
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