Liu betreibt einen kleinen Laden im Osten Pekings. Über der Tür leuchtet ein grünes Schild mit goldenen Schriftzeichen: China Tobacco. Hinter den Schaufenstern stehen teure Flaschen mit chinesischem Schnaps. Im Inneren, gleich hinter dem Tresen, reihen sich Zigarettenschachteln in allen Farben. Tiefrot, goldglänzend, manchmal mit Drachen oder Pandas bedruckt. „Alles, was man braucht“, sagt der 54-jährige Liu und lächelt.