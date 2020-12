Von Hans von der Hagen, Claus Hulverscheidt und Felicitas Wilke

Noch existiert sie, die deutsche Website, auf der Juul seine eleganten, an lang gezogene USB-Sticks erinnernden Dampfmaschinen in Rot, Orange, Grün und Gelb feilbietet. Doch in drei Wochen ist Schluss mit den E-Zigaretten der Juul Labs Germany GmbH - der Mutterkonzern mit Sitz in Washington zieht sich aus Deutschland zurück. Man wolle sich auf die Kernmärkte Nordamerika und Großbritannien konzentrieren, sagt Unternehmenschef K.C. Crosthwaite. Auch Südkorea, Spanien und Österreich sind bereits von der Firmenlandkarte verschwunden.