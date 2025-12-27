Das E-Mail-System deutscher Arztpraxen und Kliniken hatte jahrelang gravierende Sicherheitslücken. Unter anderem hätten digitale Angreifer problemlos gefälschte E-Mail-Adressen anlegen und sich als Ärzte ausgeben können. Für Empfänger hätten diese wie legitime Arztpost ausgesehen. Das erklärte der IT-Sicherheitsforscher Christoph Saatjohann. Der Informatikprofessor von der FH Münster hat die Schwachstelle aufgedeckt und gemeldet. Er stellt sie an diesem Samstag auf dem Jahreskongress der Hackervereinigung Chaos Computer Club in Hamburg vor.