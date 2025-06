Rheinmetall will gemeinsam mit dem E-Fuels-Pionier Ineratec synthetische Kraftstoffe herstellen. Dabei geht es nicht in erster Linie um Klimaschutz, sondern um die Energieunabhängigkeit im Kriegsfall.

Von Christina Kunkel

Über das Ende des Verbrennungsmotors wird immer noch heftig gestritten. Das Auto ist dabei meist das Objekt der Debatte, denn eines ist klar: Millionen Deutsche nutzen einen Pkw, sie alle müssten sich umstellen, wenn der Verbrenner in wenigen Jahren ein Auslaufmodell ist. Es sei denn, so hoffen manche, man könnte den Wagen zukünftig mit synthetischem Kraftstoff betreiben, gewonnen aus Strom und Kohlendioxid. Doch diese E-Fuels sind teuer und bisher nur in winzigen Mengen verfügbar.