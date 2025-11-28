Die Autos auf deutschen Straßen werden immer älter, mehr als zehn Jahre sind sie im Durchschnitt alt. Zudem stoßen sie unterwegs viel zu viele Treibhausgase aus, als dass Deutschland den Klimawandel irgendwie in den Griff bekommen könnte. Obendrein stecken Autokonzerne wie Zulieferer in einer tiefen Krise und bauen gerade Zehntausende Jobs allein in Deutschland ab. Kurzum: Es läuft nicht gut, weder auf der Straße noch in den Werkshallen.