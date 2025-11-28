Die Autos auf deutschen Straßen werden immer älter, mehr als zehn Jahre sind sie im Durchschnitt alt. Zudem stoßen sie unterwegs viel zu viele Treibhausgase aus, als dass Deutschland den Klimawandel irgendwie in den Griff bekommen könnte. Obendrein stecken Autokonzerne wie Zulieferer in einer tiefen Krise und bauen gerade Zehntausende Jobs allein in Deutschland ab. Kurzum: Es läuft nicht gut, weder auf der Straße noch in den Werkshallen.
So will der Bund E-Autos und Hybride fördern
Die Bundesregierung will Kauf und Leasing bestimmter Fahrzeuge bezuschussen. Wer hat Anspruch darauf? Und was bringt es? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.
Von Stephan Radomsky und Vivien Timmler
Elektromobilität:SPD will Kaufprämie nur für günstige E-Autos aus Europa
Gleichzeitig sollen Dienstwagen mit Verbrennungsmotor künftig höher besteuert werden. Die Mehreinnahmen sollen wieder in die Elektromobilität fließen.
