MobilitätSo will der Bund E-Autos und Hybride fördern

Lesezeit: 4 Min.

Stecker rein, Geld raus: Die Bundesregierung will Milliarden ausgeben und damit Klimaschutz, Soziales und Industrieförderung gleichzeitig voranbringen.
Stecker rein, Geld raus: Die Bundesregierung will Milliarden ausgeben und damit Klimaschutz, Soziales und Industrieförderung gleichzeitig voranbringen. (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Die Bundesregierung will Kauf und Leasing bestimmter Fahrzeuge bezuschussen. Wer hat Anspruch darauf? Und was bringt es? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Von Stephan Radomsky und Vivien Timmler

Die Autos auf deutschen Straßen werden immer älter, mehr als zehn Jahre sind sie im Durchschnitt alt. Zudem stoßen sie unterwegs viel zu viele Treibhausgase aus, als dass Deutschland den Klimawandel irgendwie in den Griff bekommen könnte. Obendrein stecken Autokonzerne wie Zulieferer in einer tiefen Krise und bauen gerade Zehntausende Jobs allein in Deutschland ab. Kurzum: Es läuft nicht gut, weder auf der Straße noch in den Werkshallen.

ExklusivElektromobilität
:SPD will Kaufprämie nur für günstige E-Autos aus Europa

Gleichzeitig sollen Dienstwagen mit Verbrennungsmotor künftig höher besteuert werden. Die Mehreinnahmen sollen wieder in die Elektromobilität fließen.

SZ PlusVon Vivien Timmler

